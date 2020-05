Aantal aanvragen voor uitkeringen afgelopen maand met twintig procent toegenomen: ‘Ongekend’

Het aantal WW-uitkeringen is in april in Delft, Den Haag en Westland met twintig procent toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het UWV. In regio Zuid-Holland Centraal, waar naastgelegen gebieden als Zoetermeer en Wassenaar onder vallen, nam het aantal gemiddeld met veertien procent toe.

De stijging is ongekend, aldus het UWV. In de regio Haaglanden was de toename dan ook hoger dan de landelijke stijging van 16,7 procent. Volgens de uitkeringsinstantie is de oorzaak dat in dit gebied relatief meer mensen bij uitzendbedrijven of in de horeca en catering werken. Door de coronacrisis hebben werknemers daarvan minder tot geen werk. De horeca moest dicht, grote feesten worden niet meer gegeven en werkgevers laten in tijden van crises en bij minder werk als eerste freelancers en zzp’ers gaan.

In regio Zuid-Holland Centraal was de toename lager dan het landelijke percentage, omdat er in dit gebied juist relatief weinig mensen werken bij uitzendbedrijven.

Arbeidsmarkt

Eind april werden in Haaglanden in totaal 13.785 WW-uitkeringen uitgekeerd, 2301 meer dan een maand daarvoor. In Zuid-Holland Centraal ging het om 5231 uitkeringen, een toename van 636 in een maand tijd. ,,We weten niet hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet”, aldus Patricia Ladan, districtsmanager UWV in een bericht. ,,UWV blijft de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in deze turbulente tijd op de voet volgen en probeert samen met alle arbeidsmarktpartners werkgevers en werkzoekenden goed te adviseren en te ondersteunen in deze tijd.’’

In vergelijking verleende het UWV in april meer uitkeringen aan mensen met een dienstverlenend, bedrijfseconomisch, administratief en commercieel beroep.

Vacatures