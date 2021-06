Aantal banen neemt toe in de regio: wel minder werk in cultuur, sport & recreatie

Vanwege de coronacrises kromp de werkgelegenheid in de regio met 1,4 procent in 2020. Het nettoresultaat was 6400 minder banen ten opzichte van een jaar eerder. De ergst getroffen sectoren waren voor werknemers die werkten via uitzendbureaus, in de horeca of overige diensten (waaronder cultuur, sport & recreatie). Daar verdwenen meer dan tienduizend jobs. Groei was er ook op het gebied van openbaar bestuur, zorg & welzijn, onderwijs en de ICT-sector. In deze vier sectoren kwamen er zo’n 4400 banen bij in Haaglanden.