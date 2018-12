Aantal bezoekers Het Nationale Theater met 13 procent gestegen

VAARWEL BRITTEN Transport­be­drijf: ‘Brexit wordt zeker een chaos'

20:01 De brexit komt snel dichterbij. Zaterdag moet het over exact drie maanden zover zijn. In juni kwam in deze rubriek Marcus Post (31) van transportbedrijf Post-Kogeko aan het woord. Samen met Visbeen Transport werd twintig jaar geleden DailyFresh opgericht waarmee zij groente en fruit naar Groot-Brittannië vervoeren. Post verkeert nog net zo in het ongewisse als een half jaar geleden.