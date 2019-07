Aantal daklozen in Den Haag blijft stijgen, vooral gezinnen vaker op straat

Dat schrijft wethouder Bert van Alphen aan de gemeenteraad van Den Haag. Van 2015 tot vorig jaar is het aantal nachtopvangpassen toegenomen van 767 tot 1062. Dit jaar is die stijging nog niet gekeerd. In het eerste half jaar zijn al 631 passen verstrekt, ten opzichte van 487 in 2018.

Van Alphen maakt zich onder meer zorgen over het groeiend aantal gezinnen dat op straat wordt gezet. De stijging die hier te zien is, noemt hij ‘explosief'. Die lijkt inmiddels verdubbeld ten opzichte van 2015. Toen raakten 172 families dakloos. In het eerste kwartaal van dit jaar staat de teller al op 91. Als die lijn zich doortrekt zou dat aan het einde van 2019 dus zo'n 360 zijn. En dat terwijl de speciale gezinsopvang al bomvol zit. Steeds vaker moeten hotelkamers afgehuurd worden om de gezinnen onder te brengen. Dat bevestigt voor de wethouder het beeld dat het niet alleen om zwervers en verslaafden gaat, die geen dak meer boven hun hoofd hebben. ‘Het kan u of mij ook overkomen', schrijft hij in de voortgangsrapportage maatschappelijke opvang.

Passen

Niet alleen zijn er steeds méér mensen die gebruik maken van zogeheten ‘maatschappelijke opvang’, ze blijven er ook nog eens langer. De nachtopvangpassen kunnen bijvoorbeeld verlengd worden en dat gebeurt steeds vaker. In 2015 werden 80 passen drie keer verlengd of meer, vorig jaar was dat ruim verviervoudigd naar 331 passen. Van Alphen schrijft daarom dat het ‘dweilen met de kraan open’ blijft.

Maar de wethouder is wel van mening dat de in mei gepresenteerde aanpak werkt. Daarin werden tien punten benoemd die moesten helpen bij het terugdringen van het aantal dak- en thuislozen. Zo zijn op verschillende plekken in de stad totaal 86 extra opvangplekken gemaakt. Door betere schuldhulpverlening moet bovendien voorkomen worden dat mensen uit hun huis worden gezet. Daarnaast moet iedereen die gebruik maakt van de opvanglocaties een zogeheten ‘maatwerkarrangement’ krijgen, om op maat gemaakte ondersteuning te krijgen.

Groot knelpunt is nog altijd het aantal huizen waar daklozen vanuit de opvang naartoe zouden moeten verhuizen. Die zijn er simpelweg te weinig. Daarom zet Van Alphen met zijn collega-wethouders in op meer woningen. Met de woningcorporaties is al afgesproken dat zij elk jaar 100 huizen voor deze doelgroep moeten reserveren. Verder moeten gebouwen van de gemeente omgebouwd worden tot woningen voor mensen die uit de opvang stromen en ook daklozen met een verstandelijke beperking moeten eigen woongroepen krijgen.