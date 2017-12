Aantal gebruikers van digitale diensten van HTM groeit

De HTM meldt dat steeds meer mensen via hun smartphone een digitaal tram- of buskaartje kopen. De vervoerder stelt het eerste openbaar vervoersbedrijf in de randstad te zijn waar dit, sinds maart 2017, mogelijk is. Inmiddels zijn er al 40.000 kaartjes via een speciale app verkocht, waarvan 11.500 kinderdagkaarten.



Verder groeit het aantal reizigers dat bij drukbezochte haltes gebruik maakt van wifi maandelijks. Sinds de start van een tweejarige proef, afgelopen februari, is het aantal unieke gebruikers toegenomen van ruim 2.500 naar ruim 16.000. Het aantal keren dat er verbinding werd gemaakt is gestegen van 3.600 keer in februari naar 54.700 keer in oktober.



Wat ook toegenomen is, is het aantal reizigers dat verloren voorwerpen terugbezorgd heeft gekregen via de website van de HTM. Voordat de dienst die dit mogelijk maakt geïntroduceerd werd, in mei 2016, zag vier procent van de reizigers verloren voorwerpen terug. Dit percentage is sinds de introductie van de online dienst gestegen naar vierentwintig procent.



Tenslotte communiceren steeds meer mensen met de HTM via een nieuwe Whatsapp-dienst. Sinds afgelopen mei kunnen reizigers dagelijks tot 22.00 uur contact opnemen via het nummer 0653369754. Tweeduizend reizigers hebben dit inmiddels gedaan en er is maandelijks meer belangstelling voor deze optie.