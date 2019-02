Aantal inbraken in Den Haag blijft maar dalen

In 2017 werden in Den Haag 1671 inbraken geregistreerd. Het afgelopen jaar was dat aantal teruggelopen naar 1443. Het aantal inbraakaangiften loopt al jaren terug in Den Haag. In 2013 bijvoorbeeld, werd maar liefst 3268 keer aangifte gedaan van diefstal. Buurgemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Rijswijk laten dezelfde trend zien.