Aantal inbraken in Den Haag de afgelopen jaren bijna gehalveerd

De binnenstad en Escamp blijven de meest geliefde plek voor inbrekers, maar ook in deze regio’s is een flinke afname te zien. Alleen in Scheveningen is het aantal inbraken lichtelijk toegenomen. Toch is dit geen vrijbrief om zonder passende maatregelen je woning te verlaten. De politie loopt jaarlijks veel aangiftes mis door aangiftemoeheid. Slachtoffers denken vaak dat er toch niets gebeurt met hun aangifte. ‘De aangifte wordt toch opzij gelegd’ en ‘we horen er nooit meer iets over’, zijn veelgehoorde reacties.