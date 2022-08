Aantal koffiezaken en lunchrooms toegenomen in Den Haag

van wieg tot graf Constance was de ongekroon­de koningin van de Haagse Stations­weg

Twee periodes zat Constance Bogers in de Haagse gemeenteraad. Toch was ze geen politica. Ze was vooral een Haagse met een hart voor mensen en de Stationsbuurt. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Constance Bogers (4 maart 1949 – 8 juni 2022).

22 augustus