Aantal laadplaatsen voor elektrische auto’s in parkeergarage Museumkwartier stijgt flink

column Zelenski was komiek, voordat hij president werd. De meesten worden dat pas nadát ze president zijn

We gaan deze oorlog niet winnen door een vlag op te hangen - maar lief is het wel. Het signaal van solidariteit kan krachtig zijn. Zo herinneren wij ons allemaal dat we hebben staan klappen voor de zorg. Klappen voor Oekraïne is niet nodig; die krijgen ze al van Vladimir Poetin. De rijkste man ter wereld. Rijker dan alle rijken bij elkaar. De man heeft onbeperkte reserves, zijn oorlogskas is gevuld met 650 miljard dollar.

26 februari