Dat blijkt uit analyse van CBS-cijfers door LocalFocus. Met stip op één staat Amsterdam met ruim 19.000 nieuwe woningen en op de tweede plek volgt Utrecht met 6840 nieuwbouwhuizen.



Sinds 2015 stijgt het aantal opgeleverde woningen weer in Den Haag. In de jaren daarvoor was nog sprake van een daling. Vooral in 2016 (1429 woningen) en 2017 (2385 woningen) steeg het aantal nieuwbouwwoningen hard. Voorbeelden van opgeleverde nieuwbouwplekken zijn het Energiekwartier en Vroondaal.



In Westland zijn er 1849 woningen bijgekomen vanaf 2015 en in Delft 1505. Zoetermeer heeft een stuk minder woningen bijgebouwd. Dat zijn er 825 in 2,5 jaar tijd. In de regio hebben Wassenaar en Leidschendam-Voorburg slechts enkele tientallen woningen uit de grond gestampt: respectievelijk 57 en 76.



