Aantal nieuwe Oekraïners in Den Haag in twee weken verdrievoudigd

In Den Haag is het aantal Oekraïense vluchtelingen de afgelopen twee weken verdrievoudigd. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben 870 Oekraïners zich tussen 8 en 21 april bij de gemeente ingeschreven. Daardoor zijn er nu driemaal zoveel Oekraïense vluchtelingen gevestigd als voor 8 april. Den Haag is de gemeente waar het aantal Oekraïners in die periode het sterkst is toegenomen.

Sinds het begin van de oorlog op 24 februari heeft de gemeente Rotterdam in totaal de meeste Oekraïense inschrijvingen bij de Basisregistratie Personen (BRP), namelijk 1829. Daarna volgen Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. De gemeente Utrecht heeft in vergelijking tot andere grote steden weinig Oekraïense vluchtelingen ingeschreven. Per 10.000 inwoners zijn daar 17 Oekraïense vluchtelingen gevestigd, tegen bijvoorbeeld 31 in Eindhoven. In Renswoude zijn juist relatief de meeste Oekraïners ingeschreven, zo’n 145 per 10.000 inwoners.

De laatste twee weken lijkt de instroom van Oekraïense vluchtelingen iets af te nemen. Vooral eind maart kwamen er veel mensen naar Nederland. In Westerwolde, de gemeente waar ook de centrale opvanglocatie in Ter Apel toe behoort, is het aantal Oekraïners de afgelopen periode het sterkst afgenomen, van 133 naar 32. In totaal zijn er nu 42.761 Oekraïners ingeschreven in Nederland.

Mensen zijn wettelijk verplicht om zich in te schrijven bij de BRP als ze langer dan vier maanden in Nederland komen wonen. Gemeenten kunnen zo goed zicht houden op de toestroom, maar Oekraïners hebben een inschrijving ook nodig om in aanmerking te komen voor leefgeld, zorg en onderwijs.

