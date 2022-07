Aantal scheefgroeiers neemt na afname weer toe in regio Den Haag

Het aantal scheefgroeiers - mensen die te veel verdienen voor de sociale huurwoning waarin zij wonen - nam de afgelopen jaren in de regio Den Haag enorm af, maar het laatste jaar is er in Den Haag en Zoetermeer weer een stijging te zien. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2012, het jaar van de eerste meting, stond nog zo’n twaalf procent van de huurders landelijk te boek als scheefwoner. Dat is overigens niet strafbaar, maar wordt ontmoedigd door de huur extra te verhogen en dat heeft blijkbaar effect.

Het gemiddelde percentage in de provincie Zuid-Holland is de afgelopen jaren duidelijk gedaald: van 11,8 procent in 2012 naar 6,7 procent vorig jaar. Den Haag laat een iets ander beeld zien. In 2012 woonden in de hofstad 11,1 procent mensen ‘scheef’, in 2018 was dat nog maar 6,6 procent. In 2021 blijkt er echter weer sprake van een lichte stijging naar 6,7 procent.

Dat geldt ook voor Zoetermeer waar het aantal scheefwoners in vier jaar tijd zelfs is verdubbeld: 8,2 procent van de huurders was hier scheefwoner in 2021, tegen 4,4 procent in 2018 en 9,2 procent in 2012.

In Delft is sprake van een duidelijke afname. De studentenstad begon in 2012 op 13,8 procent, in 2018 was dit 9 procent en dat is nu teruggebracht tot 6,4 procent. Westland laat eveneens een positief beeld zien. 7,7 procent van de huurders was hier scheefwoner in 2021, tegen 10,1 procent in 2018 en 14,6 procent in 2012.

Niet voor dubbeltje op eerste rij Volgens Marcel Trip van de Woonbond is het door de overheid opgeroepen beeld dat scheefhuurders voor een dubbeltje op de eerste rij zitten ‘onterecht’. Volgens de woordvoerder zijn scheefhuurders vaak ‘mensen die iets meer zijn gaan verdienen, en vervolgens net boven de lage inkomensgrens uitkomen’. Volgens de Woonbond is niet duidelijk vast te stellen waarom het percentage scheefhuurders de afgelopen jaren is gedaald. Vanaf 1 juli dit jaar krijgen scheefwoners te maken met een extra huurverhoging. Mensen die in hun eentje in een sociaal huurhuis wonen en in 2020 meer dan 47.948 euro verdienden, moeten maandelijks 50 euro meer aan huur betalen. Wie meer verdient dan 56.527 euro betaalt 100 euro extra. Voor gezinnen gelden hogere inkomensgrenzen. Vorig jaar werden de huurprijzen in de sociale sector, in verband met de coronacrisis, niet verhoogd.

