Aantal sterfgevallen in Rijswijk in dag tijd verdubbeld: lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

Meerdere keren per dag praten we u bij over de huidige stand van zaken in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe gaat het met het aantal besmettingen? Hoe staat het op straat? Wat zijn nu precies de maatregelen die van kracht zijn? Dit is de update van 14.15 uur.

• Het aantal coronapatiënten in Den Haag en omstreken dat in het ziekenhuis is opgenomen is in een dag tijd met zes gestegen naar 470. In Den Haag kwamen er vier coronapatiënten in het ziekenhuis bij, het totaal ligt daar nu op 259. In Rijswijk steeg het aantal met twee naar 25.

• Het aantal sterfgevallen in Den Haag steeg in een dag tijd met negen naar 101. In Rijswijk verdubbelde het aantal sterfgevallen. Waar er gisteren nog zes meldingen waren, zijn dat er vandaag twaalf. In Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Delft overleed er één persoon aan het virus. In totaal zijn er sinds gisteren achttien nieuwe sterfgevallen bekend in Den Haag en omliggende gemeenten.

Let op: De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat ziekenhuisopnames en sterfgevallen soms pas na een paar dagen worden doorgegeven. Het aantal overlijdens en ziekenhuisopnames blijft dalen, aldus het RIVM.

• De Nationale Kinderherdenking op 4 mei in Madurodam gaat dit jaar ondanks de coronacrisis gewoon door. Kinderen vanuit heel Nederland kunnen die dag kosteloos bloemen laten leggen in het Haagse familiepark. Dit wordt via een livestream uitgezonden, zodat kinderen het vanuit huis kunnen volgen.

• Patiënten met een vermoeden van corona kunnen sinds gisteren terecht bij de Mobiele COVID-19 Post bij het ADO-stadion. Daar is een teststraat ingericht. In die teststraat worden mensen die door hun huisarts zijn aangemeld getest. De patiënt blijft in de auto zitten om verspreiding van het virus te voorkomen. ADO heeft hiervoor belangeloos haar locatie ter beschikking gesteld.

• De gemeente Delft houdt er ernstig rekening mee dat de coronacrisis tot een miljoenenstrop gaat leiden. De inkomsten lopen hard terug, terwijl de uitgaven flink stijgen. De Delftse wethouder Stephan Brandligt (financiën) en zijn ambtenaren werken hard aan een zogenoemde impact-analyse, waarin de gevolgen van de crisis op een rijtje worden gezet. Deze wordt op korte termijn aan de gemeenteraad gepresenteerd.

• Het gaat ook niet goed met de financiën van de gemeente Den Haag. Terwijl de coronocrisis nog volop door woedt, heeft Den Haag de bodem van het huishoudboekje al bereikt, waarschuwt wethouder van financiën Boudewijn Revis. De stad hoeft er dan ook niet op te rekenen dat Den Haag ‘zomaar een grote zak met geld over de balk kan smijten’ om de ellende van de coronacrisis te dempen, stelt hij.