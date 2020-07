Aantal vaccinaties in Den Haag licht omhoog, maar nog ver verwijderd van grens van 95 procent

Ook ligt Den Haag nog achter op het landelijke gemiddelde van het aantal gevaccineerde kinderen. Zo is in Den Haag 88,7 procent van de tweejarigen volledig ingeënt, tegenover een landelijk gemiddelde van 90,8 procent.

‘Het is een kleine, maar mooie stap voorwaarts’, zegt wethouder Kavita Parbhudayal (zorg, jeugd en volksgezondheid) over de lichte toename in het aantal gevaccineerden. ‘De resultaten geven reden tot optimisme. Maar we zijn er nog niet.’ De wethouder startte vorig jaar een actie om ouders over te halen hun kind te vaccineren. Hiermee moet de vaccinatiegrens van minstens 95 procent worden gehaald, een norm die de WHO hanteert voor het tegengaan van een mazelenuitbraak.