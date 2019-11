Aantal vega(n) restaurants in Den Haag groeit in hoog tempo: ‘Zelfs Unox verkoopt vleesloze worsten’

Uitgerekend vlak voor kerst - dé tijd van diners vol kalkoenen, wilde herten en kwartels - besloten John en Carin Galstaun uit Den Haag om nooit meer vlees te eten. Dat was best een beproeving, maar wel één die het stel vrij makkelijk doorstond. ,,We zijn naar de supermarkt in de Elandstraat gegaan om groenten, knollen en andere vegetarische producten in te slaan", blikt John terug. ,,Het menu dat we onze gasten voorschotelden viel prima in de smaak!"