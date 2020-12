Aantal verkeersongelukken in Den Haag stijgt wéér

Voor het derde jaar op rij nam ook in 2019 het aantal verkeersongevallen in Den Haag toe. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De politie heeft vorig jaar zeven dodelijke ongevallen geregistreerd en 908 ongevallen met een gewonde.

Met name kruispunten en rotondes maken hun naam van notoire hotspots waar: van alle geregistreerde ongelukken vonden daar 3.890 ongevallen plaats. Een beruchte kruising is de Waldorpstraat. Daar ging het tussen 2017 en 2019 negentien keer mis.

Zuidwal en Schilderswijk-West

De Haagse buurt met het hoogste aantal ongevallen is Zuidwal. Daar zijn er in totaal ongevallen 321 geteld. Op de voet gevolgd door Schildersbuurt-West, waar 294 ongelukken plaatsvonden.

In totaal zijn in drie jaar tijd 9.284 ongelukken geregistreerd in Den Haag. In de meeste gevallen, 6.703 keer in totaal, was er alleen sprake van blikschade.

Volledig scherm Ook in Rijswijk gaat het geregeld mis: 112 ongevallen vorig jaar. © District8

In Rijswijk registreerde de politie in 2019 één dodelijk ongeval en 111 ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt. Een kruising waar het regelmatig mis ging, is Laan van Oversteen met zestien ongevallen tussen 2017 en 2019. De buurt in Rijswijk met het hoogste aantal ongevallen is Plaspoelpolder.

In Leidschendam was er eveneens sprake van één dodelijk ongeval en 74 ongelukken met een gewonde als gevolg. In Voorburg en Wassenaar kwamen vorig jaar geen mensen om in het verkeer. Wel vielen ook daar gewonden in het verkeer, respectievelijk 79 en 39 personen.

De onderzoeksredactie van RTL Nieuws vergeleek landelijk ruim 200.000 ongelukken die in de afgelopen drie jaar door politie en Rijkswaterstaat zijn geregistreerd. In 2019 raakten in heel Nederland naar schatting 21.400 mensen ernstig gewond bij een verkeersongeval. De doelstelling van de overheid was juist het aantal ernstige ongevallen te laten dalen tot 10.600.

