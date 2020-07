Aantal verkeersslachtoffers blijft stijgen: honderden miljoenen voor fietspaden en rotondes

De verkeersveiligheid is de afgelopen jaren in heel Nederland flink verslechterd. Gemiddeld komen er elke dag twee mensen om door een verkeersongeval. In 2018 waren er in totaal 678 doden in het verkeer, waarvan 53 in Haaglanden en de Rotterdamse regio. Jaarlijks raken in dit gebied zo’n 4300 mensen gewond in het verkeer. Ter vergelijking: in 2016 lag het aantal verkeersdoden nog onder de 30 en het aantal gewonden iets onder de 4000.



Actie is dan ook dringend nodig, vindt het kabinet. Het heeft daarom 500 miljoen euro beschikbaar gesteld om het aantal verkeersslachtoffers weer terug te dringen.