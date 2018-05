Aantal werkelozen in de regio weer gedaald

Goed nieuws, het lijkt erop dat de Haagse regio uit de economische crisis is geklauterd. Het aantal werkelozen in 2017 is namelijk weer lager dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van CBS.

Het aantal werkelozen in Den Haag is voor het derde jaar op rij gedaald. Het verschil tussen 2017 en het jaar daarvoor is 1,6 procentpunt. Dat klinkt positief, maar het aantal werkelozen in Den Haag is nog steeds een van de hoogte van het land. In Den Haag was 7,2 procent van de beroepsbevolking werkeloos. Alleen in Rotterdam (8,1 procent), Groningen (7,7 procent) en Leeuwarden (7,4 procent) was de werkeloosheid groter.

In elke omliggende gemeenten is de werkeloosheid gedaald. In Rijswijk is de werkeloosheid relatief sterker gedaald dan in Den Haag, namelijk met 1,7 procentpunt. In 2017 kwam de werkeloosheid in die gemeente uit op 5,3 procent van de beroepsbevolking.

In Zoetermeer is de werkeloosheid gedaald met 1,3 procentpunt, wat uitkomt in 2017 op 5,6 procent werkelozen in de gemeente. In Westland was 3,6 procent van de beroepsbevolking werkeloos in 2017, een verschil van 0,9 procentpunt ten opzichte van het jaar daarvoor. Voor Delft geldt een werkeloosheidpercentage van 5,8 procent, een verschil van 1,1 procentpunt met een jaar eerder.

Crisis

Voor het eerst sinds jaren was er zelfs geen enkele gemeente meer die niet aan die trend deelnam: overal nam het aantal werklozen af. Op dit moment is een ongeveer even groot deel van de Nederlanders werkloos als aan het begin van de crisis, zo blijkt uit recent bijgewerkte cijfers van het CBS.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!