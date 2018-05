Aantal werklozen in de regio weer gedaald

Het aantal werklozen in Den Haag is voor het derde jaar op rij gedaald. Het verschil tussen 2017 en het jaar daarvoor is 1,6 procentpunt. Dat klinkt positief, maar het aantal werklozen in Den Haag is nog steeds een van de hoogste van het land. In de hofstad was 7,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. Alleen in Rotterdam (8,1 procent), Groningen (7,7 procent) en Leeuwarden (7,4 procent) was de werkloosheid groter.



In elke omliggende gemeenten is de werkloosheid gedaald. In Rijswijk is de werkloosheid relatief sterker gedaald dan in Den Haag, namelijk met 1,7 procentpunt. In 2017 kwam de werkloosheid in die gemeente uit op 5,3 procent van de beroepsbevolking.



In Zoetermeer is de werkloosheid gedaald met 1,3 procentpunt, wat uitkomt in 2017 op 5,6 procent werklozen in de gemeente. In Westland was 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos in 2017, een verschil van 0,9 procentpunt ten opzichte van het jaar daarvoor. Voor Delft geldt een werkloosheidpercentage van 5,8 procent, een verschil van 1,1 procentpunt met een jaar eerder.