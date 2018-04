Aantal werklozen in Den Haag sterk gedaald

Automobi­list die uitwijkt voor scootmobie­ler slaat over de kop

18:14 De bestuurder van een auto is vanmiddag op de Katwijkseweg in Wassenaar over de kop geslagen en in een greppel terecht gekomen. Volgens getuigen gebeurde dat nadat de automobilist uitweek voor iemand in een scootmobiel. Dat meldt Regio15.