Aantal woningbranden in Den Haag hoger dan gemiddeld in Zuid-Holland

indebuurt.nl In en rond Zoetermeer: deze zomerse festivals staan voor augustus op het programma

De zomer is heet in Zoetermeer en omstreken. Niet alleen in onze stad zijn toffe festivals, maar ook in omliggende steden als Rotterdam en Den Haag. Kijk hieronder bij welke festivals je deze zomer móet zijn en bestel op tijd kaarten. Veel plezier!