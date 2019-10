Aantal WW-uitkeringen blijft afnemen in de Haagse regio

Jongeren willen openbare sport- en trai­ningslo­ca­tie in het Hofpark

9:04 De Jongerenraad Westland wil een openbare sport- en trainingslocatie in het Hofpark in Wateringen. Dit om in deze kern de sportfaciliteiten voor jongeren uit te breiden nu de gemeenteraad heeft besloten de voetbalkooi in de wijk Juliahof te gaan verkleinen, na klachten over hangjongeren. De jeugdraad betreurt dat ze te laat is geweest om dat gemeentelijke besluit eerder te wijzigen.