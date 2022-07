Aantal WW-uitkeringen blijft dalen in Haagse regio, kwart minder dan voor pandemie

De WW-uitkeringen in Haaglanden daalden in het eerste halfjaar van 2022 met 1560. Van 8845 in december 2021 naar 7285 in juni 2022. In 2022 is de daling met 18 procent wat minder sterk dan die in 2021. Toen nam het aantal WW-uitkeringen in de regio af met 20 procent.