Aantal WW-uitkeringen weer toegenomen

De stijging sluit aan op de landelijke trend en is minder sterk dan in april. Toen kwamen veel mensen met een flexibel arbeidscontract zonder werk te zitten. De grootste stijging van WW-uitkeringen deed zich voor in de horeca en de detailhandel.

Jean-Paul Biever, arbeidsmarktadviseur bij het UWV: ,,In twee maanden tijd is het aantal WW-uitkeringen terug op het niveau van twee jaar geleden. Hetzelfde geldt voor het WW-percentage. Nu tellen we 14.198 WW-uitkeringen in Haaglanden. Dat zijn er zelfs nog meer dan in mei 2018 toen er 13.793 werden verstrekt. We zien gelukkig dat er nog vacatures zijn. Werkzoekenden zullen in deze tijd wel verder moeten kijken dan hun vertrouwde functie om een baan te vinden.”