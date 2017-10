Aanval op troep in zand en zee

Draagbare asbakken en herbruikbare hardcup glazen. Als het aan The Shore ligt, zijn ze de nieuwe standaard op het strand. ,,Er verdwijnen veel peuken in het zand”, zegt mede-initiatiefnemer Geert Verhoeff van de surfhotspot. ,,Zonde. Eén sigarettenpeuk kan acht liter zeewater vergiftigen.” The Shore liet daarom 25.000 draagbare asbakken ontwikkelen. Rokende bezoekers krijgen er voortaan één. Afgelopen weekend werden op een feestje bovendien hardcup bekers geïntroduceerd. Verhoeff: ,,Het resultaat: een brandschoon strand na afloop.” Dat was wel anders na bijvoorbeeld de beachconcerten van Anouk en Doe Maar. Toen lagen zelfs ná een grootschalige schoonmaakbeurt nog plastic glazen in het zand. ,,We hopen dat we als voorbeeld kunnen dienen”, aldus Verhoeff.

Vreugdevuur

Rond de jaarwisseling trokken fracties al aan de bel na berichten over smeulende resten van de vreugdevuren die zomaar in zee geschoven werden. Zelfs in het voorjaar werden spijkers en glasscherven gevonden, klaagden partijen. Daarop beloofde wethouder Boudewijn Revis (VVD) om het Zuiderstrand nog eens goed te ‘zeven’.



Ook na de vuurwerkfestivals in augustus was het raak, volgens GroenLinks-raadslid Arjen Kapteijns. ,,Strandbezoekers stuitten bij het Zwarte Pad op een aanzienlijke hoeveelheid aangespoelde vuurwerkrestanten’’, aldus Kapteijns in schriftelijke vragen aan het college. ,,Dat kan niet de bedoeling zijn.’’



De gemeente maakt – ook na meldingen in voorgaande jaren – extra schoon op het strand. ,,Ook is dit jaar voor het eerst handmatig glaswerk ingezameld dat door bezoekers is achtergelaten’’, meldt het stadsbestuur aan GroenLinks.