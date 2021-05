Aanvaring tussen vrachtschip en roeiboot in Voorburg

Opstandige ram Jayjay liep als vondeling door Zoetermeer en zet nu de hele wei op stelten

19 april Ram Jayjay werd twee weken geleden tijdens een eenzame nachtwandeling gespot in Zoetermeer. Van wie de vondeling is, weet niemand. Daarom is hij nu de nieuwe bewoner bij Dierenambulance en Hospitaal Den Haag, alleen niet iedereen is daar zo blij mee.