Aanwijzingen voor seksuele handelingen in huis waar Nsimire (14) verbleef

De woning van de man werd afgelopen woensdag doorzocht, nadat het meisje na drieënhalve week vermist te zijn geweest door agenten werd gevonden. In het huis werden aanwijzingen gevonden dat er seksuele handelingen zijn verricht. Wat voor aanwijzingen er precies werden gevonden, kan een woordvoerder van het Openbaar Ministerie nog niet zeggen. ,,We zijn nog bezig met het onderzoek en er moeten nog mensen gehoord worden.'' Het is onduidelijk of het onder dwang is gebeurd.