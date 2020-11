‘Aardgasblij’ Statenkwartier verkiest massaal eigen cv-ketel boven centrale stadsverwarming

Moeder vermoorde Dominique (36): ‘We waren als twee druppels water’

16 november De moeder van de in juni dit jaar doodgestoken Dominique (36) gelooft er niets van dat verdachte C. van H. zich niks meer weet van de fatale steekpartij in de Hoogvlietstraat. Van H. zou verminderd toerekeningsvatbaar zijn en zich niets meer kunnen herinneren.