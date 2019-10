Abdelhamid Taheri stopt als bestuursvoorzitter van As-Soennah moskee

Abdelhamid Taheri, de bestuursvoorzitter de As-Soennah moskee in Den Haag, legt zijn functie neer. Dat heeft hij zojuist in een verklaring bekendgemaakt.

Taheri was sinds 2002 betrokken bij de moskee. ‘Met As-soennah hebben wij ons altijd verzet tegen xenofobie en andere vormen van intolerantie’ schrijft Taheri in zijn verklaring. ,,Maar ik moet helaas vaststellen dat in het hele maatschappelijke, politieke en mediaspectrum antimoslimsentimenten salonfähig zijn geworden. En dat is beangstigend.’

Volgens Taheri is de tijd nu aangebroken dat hij het roer overdraagt aan iemand anders. ‘Ik heb mij altijd hard gemaakt voor de belangen van onze gemeenschap in het algemeen en onze moskee in het bijzonder en ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld en vraag Allah het van mij te accepteren.’

Het bestuur van As-Soennah zoekt een vervanger voor Taheri. ‘Binnenkort zal daarover meer bekend worden. Uiteraard blijf ik mij vrijwillig inzetten voor onze gemeenschap. De komende tijd zal ik nadenken in welke hoedanigheid.’

Spandoek

Begin maart, dit jaar, kwam Taheri in het nieuws nadat extremistische beweging Pegida een spandoek met een beledigende tekst over profeet Mohammed had opgehangen. Taheri heeft toen namens de moskee aangifte gedaan tegen de actiegroep. Het was niet de eerste keer dat Taheri aangifte deed namens de moskee. In 2017 ontving de moskee een brief waarin een anonieme afzender dreigde met een aanslag met een vrachtwagen.

Bekijk hieronder de beelden oude beelden die bekend werden gemaakt nadat het spandoek was opgehangen.