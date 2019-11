Aboutaleb: Van berber op de fiets door Den Haag naar burgemeester van Rotterdam

Gisteren verscheen Aboutaleb, een biografie over de burgemeester van Rotterdam. Hieronder een fragment over zijn komst naar Den Haag, waar hij na vertrek uit het Rifgebergte als 15-jarige terechtkwam.

Op zondag 17 oktober 1976 arriveert Aboutaleb met het vliegtuig in Nederland samen met zijn ouders, zijn jongere broertje en zijn zussen. Zijn oudste zus is in Marokko gebleven, omdat zij daar al een leven heeft opgebouwd. Luchthaven Schiphol is kort daarvoor fors uitgebreid. Het grote aantal vliegtuigen, de kolossale hallen, de roltrappen, de hellingbanen, de lounges met zelfbedieningsrestaurants en de informatieschermen maken een verpletterende indruk op de vijftienjarige Aboutaleb.

Een collega van Aboutalebs vader haalt het gezin op van het vliegveld. In de communicatie met de collega gaat het meteen mis. Ze verstaan elkaar niet en Aboutaleb begrijpt in eerste instantie niet dat hij in de auto verplicht zijn gordel om moet doen. Hij ziet het als een teken aan de wand: het gaat niet makkelijk worden om de taalbarrière te slechten.

Hun nieuwe thuis is op de Noordpolderkade nummer 360 in de Haagse Molenwijk. De woning op driehoog is slecht onderhouden en erg krap voor het gezin. Aboutaleb krijgt een kleine zolderkamer. Dat het gezin is terechtgekomen in een achterstandswijk weet hij dan nog niet. Wat hem vooral opvalt is dat er overal fietsen zijn. En dat veel Nederlanders een hond hebben, zelfs al hebben ze een heel kleine woning. Zoals zijn buurman, die een enorme Duitse herder in zijn appartement houdt.

Anders dan zijn jongere broertje en zusjes is Aboutaleb op zijn vijftiende al te oud om de taal spelenderwijs te leren. Hij zal lessen Nederlands moeten krijgen, maar hij heeft geen idee waar. Aan zijn vader heeft hij weinig. Die zegt steeds dat ze nog maar even moeten wachten tot er advertenties voor scholen in de krant komen. Hij weet niet hoe hij zijn zoon kan helpen. Aboutaleb wordt er mismoedig van en huilt veel. Veel hulp is er niet voor migranten.

Na een paar weken weet Aboutaleb zijn vader zover te krijgen woordenboeken te kopen. Niet alleen woordenboeken Nederlands-Frans en Frans-Nederlands, maar ook Arabisch-Frans en Frans-Arabisch. De woordenboeken kosten zijn vader 200 gulden, veel geld voor een gezin dat leeft van het salaris van een gastarbeider. Maar Aboutaleb, die al vanaf zijn twaalfde een volwassen rol voor zichzelf heeft opgeëist binnen zijn familie, ziet het leren van de taal als de enige manier om niet mismoedig te worden.



Langzamerhand komt hij er ook achter dat zijn vader een moeilijker leven heeft dan hij zich had voorgesteld. Bij zijn aankomst in Nederland weet hij dat zijn vader werkt als buffetchef bij het Europa Hotel in Scheveningen, waar hij de leiding heeft over de mensen die de koffie schenken en het buffet aanvullen. Maar hij weet niet dat zijn vader 's avonds ook nog bijklust als schoonmaker in ziekenhuizen en kantoren.



De dagen zonder werk en zonder school maken Aboutaleb ongelukkig. Hij krijgt heimwee naar Marokko. Daar verliep zijn leven in elk geval volgens een bepaalde routine; hij ging naar school en ontmoette zijn vrienden. In Den Haag is hij alleen en heeft hij weinig omhanden. Weliswaar gebruikt hij zijn nieuwe woordenboeken om krantenknipsels te vertalen, maar zonder taalles schiet het niet echt op.

Op advies van een collega meldt Mohamed zijn zoon aan bij de Technische School Laakkade, een lts, niet ver van waar het gezin woont. Maar de directeur vindt dat Aboutaleb eerst beter Nederlands moet leren. Hij regelt dat Aboutaleb terechtkan op vormingscentrum De Wijnrank, eveneens aan de Laakkade, waar hij samen met Haagse schoolverlaters les krijgt in onder meer taal, rekenen, handvaardigheid en verzorging. Het niveau van het onderwijs is erg laag.

Gelukkig ontmoet Aboutaleb in de buurt een Marokkaanse jongen, die hem vertelt dat er in wijkcentrum De Spil, aan de overkant van Aboutalebs huis, Nederlandse les wordt gegeven. De lessen blijken gratis te zijn. Alleen voor de koffie moet je een kwartje betalen.

Als Aboutaleb erachter komt dat de lessen ook in buurthuizen elders in de stad worden gegeven, besluit hij die ook te gaan volgen. Om makkelijk op al die plekken te kunnen komen, leert hij fietsen.

Zijn Nederlands gaat snel vooruit, mede dankzij Ellis, een van de vrijwilligers die Nederlandse les geeft. Zij spreekt een aardig woordje Frans, wat het voor Aboutaleb makkelijker maakt om zich het Nederlands eigen te maken. Ondertussen bestudeert hij elke dag de Haagsche Courant om zijn taalkennis uit te breiden.

Hoe beter Aboutaleb het Nederlands beheerst, hoe meer hij inziet dat het spreken van de taal essentieel is om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Wie de taal niet of niet goed spreekt, wordt simpelweg niet voor vol aangezien. Daar krijgt Aboutaleb ook zelf mee te maken.

Hij blijft zes maanden op het vormingscentrum, daarna gaat hij alsnog naar de lts. Aboutaleb is intelligent genoeg om uiteindelijk vwo te kunnen doen, maar het gezin weet te weinig over de manier waarop het Nederlandse onderwijssysteem in elkaar zit. Hoewel hij oud genoeg is om aan de slag te gaan in het derde leerjaar van het lager technisch onderwijs, komt hij vanwege zijn toch nog gebrekkige Nederlands terecht in een lagere klas.

Aboutaleb leert niet alleen de Nederlandse taal, hij dompelt zich tijdens zijn eerste jaren in Nederland zo veel mogelijk onder in de Nederlandse cultuur, van Vader Abraham tot Van Kooten en De Bie. De humor van Van Kooten en De Bie is voor hem lastig te begrijpen, omdat hij nog lang niet alle subtiliteiten van de Nederlandse taal kent. Toch blijft hij kijken, net zo lang tot hij er wel om kan lachen.

