Abseilende brandweermannen redden glazenwassers die vijf uur op 60 meter hoogte hingen

De mannen hingen ongeveer vijf uur in het bakje in afwachting van de hulpdiensten.

Een reddingsteam in Utrecht werd opgeroepen om de mannen te helpen. ,,Zelf kunnen wij met onze hoogwerkers tot maximaal 40 meter komen”, zegt de brandweerwoordvoerder. ,,Om de mannen te helpen hebben we de experts uit Utrecht in laten vliegen.” Omdat het per auto te lang duurde om tijdens de spits de Turfmarkt te bereiken, zijn de brandweermannen ingevlogen met een politiehelikopter, die op het Malieveld landde.



De ramen van het gebouw kunnen niet overal open, dus de mannen moesten in de regen wachten totdat er een oplossing was gevonden. Het reddingsteam is uiteindelijk abseilend naar het bakje gedaald. De glazenwassers werden ingesnoerd en afgedaald tot de tiende verdieping, waar zij het pand weer in konden komen.



De glazenwassers worden opgevangen door de hulpdiensten en personeel van het ministerie.