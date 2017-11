Accepteren criminele erfenis breekpunt snackbarvergunning

Talentvolle kinderen mogen Residentie Orkest dirigeren

16:02 Daar staat Wessel dan, leerling van groep 8, op de bok in het Zuiderstrandtheater. Met voor zich de professionals van het Residentie Orkest, die naar hem moeten luisteren, want voor één keer is hij hun dirigent. Gelukkig krijgt hij ongezien een beetje hulp. Vijftien kinderen uit groep 8, verspreid over twaalf Haagse scholen, mochten gisteren met de baton zwaaien. Het was de afsluiting van het muziekproject 'Ontdek het orkest'.