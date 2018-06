Acht aanhoudingen na schietincident in Den Haag

Video Weekend lang kamperen op buurtcam­ping in Haagse Spoorwijk

14:55 Een weekend lang kamperen in de eigen wijk. Voor de bewoners van de Haagse Spoorwijk is de buurtcamping een bijzondere en nieuwe ervaring. ,,Mensen kennen elkaar niet meer'', aldus organisator Robert John Henderson. ,,Hier op de camping zijn we allemaal gelijk en is het makkelijker om elkaar aan te spreken.''