Acht appartementen ontruimd na kelderbrand aan Wantsnijdersgaarde

Profiel Verdachte Arnoud van Doorn, koning van de controver­se

18:25 De nu van verboden lekken verdachte Hagenaar Arnoud van Doorn (53) is een man van controversen. Van PVV’er tot bekeerde moslim, laat hij vaker op een opzienbarende manier van zich horen. Vaker in tweets, dan in politiek doorwrochte ideeën voor de stad Den Haag, waarvoor hij in de gemeenteraad zit.