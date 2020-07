Acht jaar cel geëist tegen leider Albanese drugsbende

Twee leden van een Albanese drugsbende, die in twee druglaboratoria in Den Haag cocaïne verwerkte, kregen gisteren hun eis de horen van de officier van justitie. Tegen de 32-jarige hoofdverdachte is acht jaar cel geëist, tegen zijn 40-jarige medeverdachte vijftig maanden.

Volgens de officier van justitie is er meer dan voldoende bewijs tegen de twee Albanezen. Er zijn vingerafdrukken, identiteitsbewijzen, camerabeelden, tapgesprekken, chats en telefoongegevens die hun activiteiten klip en klaar aantonen. ,,De aanwezigheid van verdachten in Nederland had als enig doel het plegen van strafbare feiten in professioneel georganiseerd verband.” Eerder werd er tegen zes andere verdachten al tussen de twee maanden en zes jaar geëist.

Midden in Den Haag runde de bende twee cocaïnelabs. Op 30 juni 2018 belde een wijkagent aan bij het lab in de Frederikstraat. De 40-jarige Albanees deed open en ging er op blote voeten vandoor toen de agent naar binnen ging. Hij liet wel zijn identiteitsbewijs achter. Agenten vielen het pand binnen en vonden er zestig kilo cocaïne. Er werden ook vingerafdrukken gevonden van de 32-jarige hoofdverdachte. Hij bleek via de achterkant gevlucht te zijn.

De ontdekking van het lab was een toevalstreffer. Twee maanden later volgde een inval in een pand aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag, waar nog eens 14 kilo cocaïne werd aangetroffen. De politie observeerde nog een ander pand aan de Laan van Meerdervoort, en een pand op de Gedempte Gracht, waar 200.000 euro in beslag werd genomen.

Op 31 augustus werden zes verdachten aangehouden. Het OM ziet de 32-jarige man als een van de twee leiders van de groep. Uit tapgesprekken en uitgelezen telefoons blijkt dat hij de anderen instructies gaf. De 40-jarige lijkt uit Albanië gehaald te zijn om in opdracht van de twee leiders in het lab te werken.

Uitspraak over twee weken.