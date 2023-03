Acht maanden cel geëist tegen laatste verdachte in zaak De Mos: ‘Kan me geen dealtjes herinneren’

Een giftige sfeer in het Haagse IJspaleis: ‘Als je moeilijk blijft doen, ben je straks geen burgemees­ter meer’

Kent u de term collegiaal bestuur? Nee? Geen probleem. Ook in het IJspaleis hebben ze er geen kaas van gegeten, zo blijkt uit het strafdossier in de corruptiezaak rond Richard de Mos: ,,Er heerste een beschamende cultuur in het college, het was heel giftig.”