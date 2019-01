Acht maanden cel geëist tegen naakte blokfluitspeler

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van acht maanden tegen de 41-jarige Andre L. uit Polen. Hij drong in september vorig jaar een woning aan de Werkhovenstraat in Den Haag binnen en mishandelde er een moeder en dochter. Nadat hij ze aan de haren uit de woning had gesleurd en er een ravage had aangericht, ging hij naakt op het balkon blokfluit spelen.

De doorgedraaide man drong op 17 september om half vier ’s nachts de woning aan de Werkhovenstraat in Den Haag binnen door de voordeur in te trappen. Het bonkend geluid maakte de 40-jarige moeder wakker. Volgens de vrouw schopte en sloeg de verdachte haar vervolgens in haar slaapkamer. Er ontstond een worsteling om een honkbalknuppel tussen haar en de indringer. Die sleurde haar aan de haren door de woning.

Kamerjas

Vervolgens zou hij haar van de trap gegooid hebben. Ook zou hij haar met een meegebrachte blokfluit geslagen hebben. De inmiddels wakker geworden dochter vertelde later bij de politie dat ze ook klappen kreeg van de indringer, die haar aan haar haren van de trap sleurde. De man zette de twee vrouwen vervolgens blootvoets en in alleen een kamerjas op straat. Vervolgens barricadeerde de Poolse man de voordeur, en richtte een ravage in de woning aan. Hij rukte het gasfornuis van de muur, waardoor het gas de woning vulde. Daarna ging hij op het balkon staan, kleedde zich uit, en speelde een riedeltje op de blokfluit.

,,Het was een vergissing”, zei de Poolse man woensdag bij de rechtbank bij de rechtbank. Hij had een ander portiek binnen willen gaan. Het klopte volgens hem niet dat hij de dochter had mishandeld. ,,Ik heb haar niet aangeraakt, dat weet ik zeker.” De man erkende dat hij die nacht strak stond van de speed.

Over twee weken uitspraak.