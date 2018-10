Acht maanden cel voor reeks inbraken in Den Haag

Alle inbraken waarvan L. werd beschuldigd, vonden mei dit jaar plaats in Den Haag, waarvan vier in één enkele nacht. Volgens Justitie was hij op camerabeelden te zien bij een avondwinkel, een yogastudio, een restaurant, een kapperszaak en andere bedrijven waar is ingebroken. De buit bestond uit diverse kassa-lades met in totaal zo’n 3500 euro en sloffen sigaretten. De braakschade was groot, want overal werden ruiten en deuren geramd. L. hield altijd vol dat hij onschuldig was: ,,Ik ben niet de enige dief in Den Haag''.