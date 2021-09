Acht personen met ademhalingsproblemen naar ziekenhuis door brand in winkel: ‘Eigenaar moe en geschrokken’

Bij een brand in een supermarkt in de Draaistraat in Den Haag hebben vannacht meerdere mensen rook ingeademd. Acht personen zijn naar een ziekenhuis gebracht, onder wie enkelen met spoed.

Rond kwart voor vier vannacht woedde er brand in het pand op de begane grond in de Haagse Molenwijk. De omliggende woningen werden ontruimd omdat er veel rook vrij kwam. Zo’n twintig personen zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd op het inademen van rook. Acht van hen hadden dusdanig veel schadelijke stoffen binnengekregen dat ze naar het ziekenhuis moesten voor verdere controle.

De brand werd door de brandweer geblust en de omliggende woningen zijn geventileerd. De eerder ontruimde woningen zijn inmiddels weer vrijgegeven. Alle bewoners kunnen terugkeren.

Het is nog niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan. Stichting Salvage staat de gedupeerden bij in de verdere afhandeling van de schade.

Volledig scherm © Regio15

De zoon van de eigenaar van het pand is zojuist poolshoogte komen nemen en is vooral opgelucht dat er geen gewonden zijn. Dertig jaar had zijn vader een buurtwinkel op die plek, maar sinds twee jaar is er een nieuwe eigenaar. ,,We verhuren het pand nu aan hem. Het is voor mijn vader zijn pensioen.”

‘Vooral rook‘

Volgens de man is nog onduidelijk wat de oorzaak is van het incident. ,,Er was vooral rook.” De Hagenaar kreeg al veel reacties van buurtbewoners. ,,We kennen hier iedereen. Mensen vragen: ‘Wat is er gebeurd?’ En ze vinden het sneu. Ze willen ook weten wanneer de winkel weer opengaat.‘’

Daar is volgens hem nog geen zinnig woord over te zeggen. ,,Dat moet uit onderzoek blijken. Wij kunnen het pand nog niet in. Maar ik zie het op korte termijn wel weer opengaan. Het is gelukkig geen vlammenzee geweest.”

Zware nacht

Bij de bewoners die vannacht hun huis moesten verlaten vanwege de rook, staan ramen open om alles te luchten. De eigenaar van de supermarkt is nu niet bereikbaar. ,,Hij heeft een zware nacht achter de rug. Ik heb hem net wel gesproken. Hij was moe en geschrokken.‘’