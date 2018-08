Acht uur lang rijden om strand schoon te maken na Vuurwerkfestival

Dora Bolsing, voorvrouw bij het Haags Werkbedrijf, nam gemeentelijke website Haagse Handen mee om een kijkje te nemen bij de schoonmaakwerkzaamheden. ,,We beginnen om 10 uur ’s avonds en gaan door tot ’s ochtends 6 uur’’, schetst de vrouw de werkzaamheden. In totaal is er een ploeg van 15 mensen op de been. ,,We gaan eerst op pad met de jongens met de knijpers. Dan gaan de beach cleaners het strand op en vervolgens halen de jongens met de vrachtwagens vuilniszakken op.’’



Bij de schoonmaak na een evenement als het vuurwerkfestival komt meer kijken dan bij een reguliere nachtschoonmaak. De focus ligt vooral op glas. ,,Als we zo klaar zijn met het handmatig verwijderen van glas, kunnen de beach cleaners over het strand rijden om het overige afval te verwijderen’’, verduidelijkt medewerker Jeffrey Helders die met een knijper op pad is. ,,Wij gaan dan verder met knijpen rondom de strandtenten, waar de beach cleaners niet kunnen komen.’’