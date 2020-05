Acht woningen ontruimd door gaslek tegenover politiebureau

D66 en GroenLinks: ‘Auto's de straat uit in de strijd tegen corona’

11:00 Maak straten in woonwijken in de zomervakantie autovrij, dan kunnen Hagenaars daar leuke activiteiten voor elkaar organiseren nu het coronavirus de uittocht voor de grote vakantie dwarszit. Dat stellen coalitiepartijen D66 en GroenLinks in Den Haag voor. Buitenspelen en sporten in de buitenlucht maakt immers jong en oud beter weerbaar tegen Covid-19, vinden de fracties.