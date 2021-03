Acht woningen ontruimd en drie mensen met hoogwerker uit huis gered bij brand

Bij Royals gaan ze door de knieën voor Litouws kanon Kumelis: ‘Over mijn lijk dat we dit zouden verliezen’

29 maart The Hague Royals en BAL uit Weert eindigde zaterdag na een nek-aan-nekrace in 77-76 in Haags voordeel. Met maar liefst 42 punten was Deividas Kumelis de motor achter de tweede Haagse overwinning in de Dutch Basketbal League (DBL).