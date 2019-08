Achteloos liet ze zich vallen op de vloer, om sit-ups te doen in haar string

Tot voor kort was zijn uitzicht vrij, maar met de bouwwoede in Den Haag is dat afgelopen. Naast zijn huis verrees een appartementencomplex met ramen van het plafond tot aan de grond. Dus ‘zwommen’ er opeens tientallen buren in ‘het aquarium’, zoals hij het nieuwe pand noemt. Het aquarium heet het aquarium omdat hij alles kan volgen wat de overburen doen. Schuin tegenover hem snaait een stel de hele dag op de bank. Ze overleven op een dieet van croissants, knakworsten en doppinda’s. Dat is meteen ook het enige dat in dat huis wordt gedopt.