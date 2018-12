Achter de muziek kijken met Spike

Poppodium Paard en video-interviewplatform FaceCulture presenteren op zondag 16 december de eerste Haagse editie van Behind the Music. Tijdens deze interactieve interviewavond vol uniek beeldmateriaal is Spike, van Di-rect en The Deaf, de hoofdgast.



Host en interviewer Martin Kuiper blikt met Spike terug op zijn carrière aan de hand van oude interviews met hem. In de aanloop naar de avond interviewde Kuiper een aantal (prominente) personen dichtbij Spike over de gitarist. Fragmenten uit deze interviews worden op de avond zelf voor het eerst vertoond en zijn dus ook een verrassing voor Spike zelf.



Zo vertelt Tim Akkerman open over zijn afscheid van Di-rect en over zijn relatie met Spike, die hij omschrijft als water en vuur.