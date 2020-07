Achter iedere succesvolle man, staat een verbaasde vrouw

Eeuwig Den Haag Frits Snapper was niet de enige Hagenaar die in de Tweede Wereldoor­log meevocht met partizanen

30 juni Frits Snapper was niet de enige Hagenaar die in de Tweede Wereldoorlog meevocht met partizanen in Italië. Dat onthult oud-militair Rende van de Kamp in zijn boek ‘Bandieten te wapen!’ dat onlangs verscheen. Er waren tientallen strijders, maar ze zijn vergeten.