Achter station Hollands Spoor komt een woud aan hoge woontorens

Langs de randen van Laakhavens achter station Hollands Spoor gaat Den Haag nog veel meer de lucht in dan al gedacht. In het gebied heeft het stadsbestuur plannen voor maar liefst achttien woonwerktorens. In totaal wil wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) er zo’n 7.000 woningen laten bouwen.

Het gebied krijgt zelfs een nieuwe naam, met dank aan de Haagse Hogeschool die er ligt: de College Campus. Ook die andere twee stationsgebieden (rond Den Haag Centraal en Laan van NOI) worden ‘economisch’ herdoopt, tot respectievelijk de ICT-Security Campus en de Policy Campus Centraal, zei de wethouder vandaag bij de presentatie van de gebiedsvisies voor de locaties rond de drie Haagse stations.



,,De gebieden krijgen meer identiteit’’, stelt hij. En meer woonruimte: ,,Om de groeiende bevolking onderdak te kunnen bieden, hebben we tot 240 jaarlijks minimaal 2500 extra woningen per jaar nodig’’, stelt hij. ,,Rond de drie stations gaan we de hoogte in en zo kunnen we 10.000 woningen realiseren.’’

Impressie ontvangstdomein station Den Haag HS ter hoogte van Stationspostkantoor. © Gemeente Den Haag

Wolkenkrabbers

Het gros daarvan komt dus voor rekening van het gebied bij station HS. Dat krijgt aan de achterkant een nieuwe volwaardige entree, waar aan weerszijden twee keer twee hoge woontorens (meer dan 120 meter) moeten gaan verrijzen. Even verderop, achter het Rijswijkseplein, staan nog eens twee van zulke kolossen in de planning. Zij krijgen alvast de namen Vlietpoort en Laakpoort mee. Aan de andere kant van het station (richting Megastores) komen onder meer vier nieuwe woonwerktorens: de Waldorp Four.



Als het aan het college ligt, zijn de meeste van deze wolkenkrabbers over ongeveer vier tot acht jaar gebouwd. De Waldorp Four gaan sneller de lucht in. Een ontwikkelaar is al volop met de gemeente in gesprek.

Ook aan de andere kant van Laakhavens, langs de Verheeskade, heeft het college op de kaart tal van hoogbouwprojecten gepland. In 2020 gaat de schop in de grond voor bijvoorbeeld vier van in totaal acht geplande woontorens. Revis waakt ervoor dat er voldoende ruimte tussen al die verschillende woonwerktorens blijft. ,,Dat is heel belangrijk. Dan zorg je ervoor dat overal de zon blijft schijnen in Den Haag’’.

Impressie woonwerktorens Koningin Julianaplein. © Gemeente Den Haag

De openbare ruimte is sowieso een belangrijk onderdeel in de bouwplannen. Meer hoogbouw rond de stations ja, maar dan moet de directe omgeving ook mooier en groener worden vindt het Haagse stadsbestuur. ,,En de projectontwikkelaars zullen daar hun steentje aan moeten bijdragen’’, stelt de wethouder.



Opvallend: projectontwikkelaars met plannen voor woontorens (ook in de Binckhorst komen 5.000 woningen) kiezen steeds vaker voor verhuur in plaats van verkoop van de appartementen. ,,Dan kunnen ze de hele toren in een keer verkopen aan een belegger’’, legt Boudewijn Revis uit. Hij heeft daar weinig problemen mee. ,,In Den Haag hebben we behoefte aan alle soorten woningen, ook huur’’.

Impressie ontvangstdomein station Den Haag Laan van NOI, zijde Bezuidenhout. © Gemeente Den Haag