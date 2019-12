Achteraf gezien had Guus liever geneeskunde gestudeerd. Zo fijn vond hij het om mensen te helpen

Guus groeide op in Wassenaar, ging in Den Haag naar het Aloysius College en haalde zijn meestertitels aan de universiteit in Leiden. Moussault was werkzaam in de zakenwereld, en was vader van een jong gezin, toen hij gevraagd werd voor een bestuursfunctie in de Wassenaarse Ursula kliniek. Een psychiatrisch ziekenhuis dat begin jaren dertig startte met veertig bedden voor Haagse katholieke patiënten. Tegen de tijd dat Moussault als economisch directeur bij de kliniek aan de slag ging, werden er ook neurologische patiënten verpleegd. Voor Moussault, die afstudeerde in zowel het Nederlands recht als het notarieel recht, was de kennismaking met het werk in de kliniek heel aangenaam. Hij heeft weleens gezegd dat hij, achteraf gezien, liever geneeskunde had gestudeerd. Zo fijn vond hij het om mensen te helpen.