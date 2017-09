Achterop bij leden van Motorklub Den Haag: stoer, maar ook heel beschaafd

Leren jasjes, tatoeages, een vlotte babbel en geen angsthazen. Het klopt allemaal. Toch zijn de leden van Motorklub Den Haag die zich verzamelen bij het Malieveld doodnormale mensen: een huisarts, een leerkracht, een monteur, een verkoopster of een filiaalmanager bij een telecombedrijf. Voor een dagje toer ik met ze mee.



,,Ik moet jou eerst maar eens uitleggen hoe je op zo'n ding zit", zegt Jean-Paul de Ridder (44) met een knipoog, als ik bij hem achterop wil stappen. De Voorburger met zijn Yamaha YZF 600 R is de rust zelve, bescheiden en precies.



Zijn motorliefde ontstond in zijn tienerjaren. ,,Ik kom uit de brommertijd, hè!", zegt hij alsof motorrijden iets vanzelfsprekends is. Ondertussen crost De Ridder al vanaf zijn achttiende over het asfalt en is hij alweer drie jaar lid van de Motorklub.

Volledig scherm © Daniella van Bergen

Rode Captain

Samen met zijn vriend en huisarts Fred Balder (66) toert hij vandaag aan kop van de groepen, als een 'rode captain' zoals ze dat noemen. ,,Als we het rubber maar beneden houden en de glimmende kant boven", zegt Jean-Paul met een grote lach op zijn gezicht. Volgens de groep is hij de wegpiraat onder de leden.



Na een Haags bakkie bij paviljoen Malieveld trekt de stoet van twaalf mannen en twee vrouwen hun leren jassen dicht, helmen over hun hoofd en hun handschoenen aan. Klaar om aan een tocht van 235 kilometer door Zuid-Holland genaamd 'Klubrit Westlandronde' te beginnen. Een kwartiertje later toert de club langs het Leidschendamse Vlietland over een hobbelig paadje vol drempels. ,,Ja, die hebben we hier genoeg", zegt snelheidsmaniak Charlie van Velzen met enige treurnis in zijn stem.



,,Zijn gashendel blijft rechts altijd hangen'', zegt een van de groepsleden. ,,Ik ben meer de sportieve rijder met een langzame rechterhand'', geeft Charlie V, zoals hij ook wel wordt genoemd, toe. Die snelheid wil ik wel even voelen, dus stap bij hem achterop. We nemen een stukje snelweg mee waar mijn betrouwbare motorpiraat overigens netjes de maximale snelheid van 100 kilometer per uur aanhoudt.



Na de drempels doemen de weilanden van het Groene Hart op. Het is tijd voor een korte stop. De sigaretten worden tevoorschijn getoverd, terwijl de koeien ons nonchalant aanstaren. Gezelligheid is het sleutelwoord voor de club. ,,We zoeken stukjes waar we lekker kunnen sturen", legt Hagenaar Rob Akkerman (56), docent autoschade en spuiten, uit.

Volledig scherm De Brielle © Daniella van Bergen

Buikschuiver

Motorklub Den Haag telt ruim zestig leden. Iedere motorliefhebber is welkom. 'Of je nu een chopper stuurt, een buikschuiver bent, kilometers vreet of gewoon rondjes rond de kerk kachelt', zo valt te lezen op de Haagse clubsite. ,,Maar we hoeven geen stunters, hoor", vult Richard Dielissen (36) aan, terwijl we aanschuiven aan de lunchtafel in Brielle. Onder het genot van een hapje en drankje kletsen de leden over alledaagse dingen. ,,We zijn een echte vriendenclub. Dit is meer dan alleen maar een ritje rijden", legt pr-commissaris Ed Langelaan uit.



De twee vrouwelijke leden schuiven ook aan. Esther Markerink (32) is het nieuwste lid van de groep. Sinds 10 mei heeft ze haar motorrijbewijs op zak. ,,Het was een meisjesdroom die uitkwam", vertelt de marktverkoopster.



Naast haar zit Kissy Toorenburg (36), die al wat langer meerijdt. ,,Je moet wel een beetje een dikke huid hebben en het gezellig vinden om tot je enkels afgefikt te worden. En je moet tegen testosteronhumor kunnen", vervolgt ze met een glimlach. ,,Maar ze zijn wel lief voor ons, hoor!"



Het motorrijden is voor Toorenburg iets vanzelfsprekends. ,,Mijn vader heeft het mij met de paplepel ingegoten. Als kind zat ik al regelmatig achterop."



Toch ervaart ze ook de negatieve kanten van haar lidmaatschap. ,,Bij het solliciteren laat ik het nu maar weg. Ik krijg zo vaak van die rare reacties."

Volledig scherm Esther Markerink © Daniella van Bergen

Trots

Dan wordt het sociale tochtje vervolgd. Trots showt mijn nieuwe bestuurder uit Rijswijk Richard Dielissen zijn nieuwe Yamaha XV 9.5. ,,Je koopt een motor niet met je verstand, maar met liefde", zegt het jongste mannelijke lid van het gezelschap, die samen met vader Jan deelneemt aan de toer. ,,Op mijn zestiende ging ik met mijn vader op de Zündapp en Chrysler met potten en pannen aan de zijkant op vakantie."



Uiteindelijk naderen we de pont richting Maassluis om het tochtje toch nog een beetje Westlands te maken. We snorren in een lange slinger achter elkaar tussen de Westlandse kassen naar Hoek van Holland voor een laatste stop bij de Maeslantkering.



Hier nemen we afscheid van onze 'rode captain' Fred Balder. ,,Ja, motorrijden is net skiën, hè. Gewoon bochtjes draaien."



De gepensioneerde arts steekt nog een laatste vingertje op, zoals dat hoort bij motorrijders onder elkaar.