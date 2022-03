Achteruit inparkeren in een winkel behoort niet tot de bijzondere verrichtingen tijdens een rijexamen

Pas op voor overste­kend wild (want de klok is weer een uur vooruit gegaan)

Sinds afgelopen weekend is het weer zomertijd. Dat betekent dat de klok een uur vooruit is gegaan, het langer licht is, maar ook dat de kans op een aanrijding met wild groter is. De politie in Wassenaar, dat omringd wordt door bossen, vraagt weggebruikers daarom extra alert te zijn.

