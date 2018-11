Achtervolging eindigt in crash in Den Haag

De man reed op de snelweg in Noord-Brabant. Volgens de politie leken de man en zijn auto op het signalement dat ze kreeg na een plofkraak in een winkelcentrum in Oosterhout in die provincie vannacht. Toen de politie de persoon wilde laten stoppen, besloot die echter het gaspedaal wat dieper in te drukken. Met een achtervolging tot gevolg.



De achtervolging ging over de A13 en eindigde in Laak. Daar kon de politie de auto klemrijden en de man arresteren.



Na onderzoek bleek dat de man niets te maken had met de plofkraak in de Brabantse stad. De man krijgt een proces-verbaal aan zijn broek voor gevaarlijk rijgedrag en het negeren van stoptekens. Volgens de politie is het niet bekend waarom de man zo hard wegreed voor de agenten.



